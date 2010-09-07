Доронин купит Кэмпбелл часть Венеции

Бизнесмен Владислав Доронин часто преподносит своей возлюбленной супермодели Наоми Кэмпбелл шикарные подарки: то особняк подарит, то дорогое украшение. Казалось бы уже ничем не удивишь "черную пантеру". Но миллиардер пошел еще дальше и решил подарить ей часть Венеции. В этот итальянский город влюбленные приехали на 67-й Венецианский фестиваль. Посетив открытие кинофорума и последующий торжественный прием, больше ни Кэмпбелл, ни Доронин кино не интересуются. Они осматривают город, гуляют по магазинам и присматривают себе дом. В понедельник Наоми и Владислав приценивались к одному из самых стройных и элегантных дворцов Венеции - Контарини-Фазан, который стоит на Большом канале. Этот особняк, построенный в 15 веке, местные жители называют "домом Дездемоны". По преданию, она жила здесь до встречи с Отелло. Недавно здание было выставлено на продажу, пишет газета "Труд". Доронин и Кэмпбелл уже встретились с владельцем легендарной недвижимости и даже постояли с ним на небольшом балкончике дворца, наслаждаясь видом каналов. По всей видимости, договор о покупке скоро будет заключен. Когда пара уже на закате покидали дворец, супермодель просто светилась от счастья. Напомним, что не прошло и года, как Доронин преподнес Наоми особняк, принадлежавший раньше американскому баскетболисту Шакилу О'Нилу. Он находится на искусственном острове Star Island у побережья Майами. За дом общей площадью 1806 кв.м. с восемью спальнями и одиннадцатью ванными комнатами щедрому жениху пришлось выложить 16 миллионов долларов.