«Пираньи» сохранили лидерство в российском прокате

Фильм "Пираньи" сохранил лидерство в российском прокате, сообщает издание "Бюллетень кинопрокатчика". За прошедший уикенд картина о нападении древних пираний на пляж заработала в России почти 1,8 миллиона долларов, доведя суммарные сборы в отечественном прокате до 7,5 миллионов долларов. На втором месте расположилась картина "Американец" Антона Корбайна, рассказывающая о наемном убийце в исполнении Джорджа Клуни, вынужденном жить в небольшом итальянском городке. Фильм заработал 1,5 миллиона долларов. Третье место по сборам в российском прокате занимает картина "Мачете" Роберта Родригеса с результатом в 1 миллион долларов. На четвертой строчке располагается "Вампирский засос" с 894 тысячами долларов, и замыкает пятерку новая версия "Аватара" Джеймса Кэмерона, собравшая за прошедший уикенд 842 тысячи долларов. В североамериканском прокате ситуация иная - там триллер с Клуни располагается на первом месте с результатом в 13 миллионов долларов. На втором месте "Налетчики", а замыкает тройку картина "Мачете".