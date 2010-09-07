Дженнифер Энистон встречается с бывшим парнем Линдси Лохан

Папарацци застукали актрису Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston) в ресторане отеля Sunset Tower, Голливуд, в компании с наследником империи Hard Rock Cafe Гарри Мортоном (Harry Morton). 29-летний Мортон уже попадал в светскую хронику, когда четыре года назад начал встречаться с Линдси Лохан (Lindsay Lohan). Очевидец рассказал следующее: "Дженнифер и Гарри заняли столик в углу и провели два с половиной часа, общаясь и много смеясь. Энистон откровенно флиртовала с ним, а когда он отлучился в уборную, стала приводить себя в порядок и подкрасила губы". Еще совсем недавно актриса, крутившая роман с певцом Джоном Майером, бегала через черный вход, прячась от журналистов, а теперь не скрывает свое новое увлечение. Ранее встречавшийся со знаменитыми девушками (кроме Лохан, у него были отношения со звездой сериала "Герои" Хайден Панеттьер), бизнесмен старается не светить свою личную жизнь: "Это самое худшее, что можно придумать – когда за тобой следят. Может, это кому-то и по душе, но не мне".