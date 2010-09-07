Х-фактор показал кастинг в Днепропетровске

Грандиозное вокальное шоу Х-фактор стартовало 4 сентября, в субботу, на телеканале СТБ. В первой программе шоу показали кастинг в Днепропетровске. Судьям Х-фактора – Сергею Соседову, Елке, Сереге и Игорю Кондратюку – пришлось прослушать около 5 тысяч голосов. Несмотря на то, что в Украине очень много певческих талантов, судьи были слегка расстроены. Сильных певцов в Днепропетровске оказалось не так много. Среди тех, кто прошли кастинг Х-фактора в Днепропетровске – 16-летняя Сюзанна Абдулла. Украинская девушка с арабскими корнями прекрасно исполнила песню Бейонсе Ноулз. «Вы юная богиня, вы великолепны», - не скрывала своего восхищения Елка. Также судьям понравился 22-летний Евгений Буцик, который работает грузчиком. Он – родной брат Анны Буцик, участницы шоу «Україна має талант-2». Отборочный тур в Днепропетровске прошел и 19-летний Александр Оверченко. В детстве он страдал от заикания. Именно пение помогло ему избавится от этого дефекта. «У вас есть внутренняя культура и обаяние», - сказал ему Сергей Соседов. Понравился судьям и 21-летний Дмитрий Скалозубов, очень похожий на Стаса Пьеху. Х-фактор также дал шанс стать суперзвездой экс-участнику дуэта «Барселона» - 27-летнему Владимиру Ткаченко. В 2007 году «Барселона» стала обладатель второй премии конкурса «Новая волна», но вскоре дуэт распался. Теперь Владимир Ткаченко будет строить сольную карьеру. «Сказать тебе нет – это опустить себя», - подметил Сергей Соседов. Открытием Х-фактора в Днепропетровске стал 27-летний помощник следователя Дмитрий Караваев по прозвищу «Митяй». Он пел в стиле «шансон». «Криминальные субъекты из Бутырки оказали на вас определенное влияние. Я бы вас взял по приколу», - признался Сергей Соседов. Кастинг в Днепропетровске прошел дуэт «Лаша-Миша», хотя Игорь Кондратюк изначально был против этого. По его мнению, в шоу должны принимать участие более сильные группы. Понравился днепропетровской аудитории и бывший КВН-щик Юрий Богуславский. После страшной аварии он перестал быть публичным человеком, но теперь, в 42 года, решил вернуться на сцену. Настоящим «бриллиантом» днепропетровского кастинга стала 29-летняя Оксана Шавкун. Парикмахер-визажист трогательно и ярко исполнила песню «Нью-Йорк», и зал вместе с судьями аплодировали ей стоя. Напомним, 5-й сезон шоу The X Factor стал самым успешным телепроектом 21-го века в Великобритании после британской версии «Талантов» и прошел со средней долей шоу 42%, а финальный выпуск достиг доли 52% (аудитория 4+). Победитель украинского проекта Х-фактор получит 2 миллона гривен – рекордное вознаграждение среди отечественных телепроектов. Среди первых выпусков «X-фактор» – кастинги в крупнейших городах Украины (Днепропетровск, Львов, Донецк, Одесса, Харьков и Киев), затем – тренировочный лагерь и этап визитов конкурсантов в особняки судей.