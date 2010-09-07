На Орбакайте подан новый иск на $1 млн

7 сентября 2010, 10:56

Представители компании "Реал-Профи", проиграв первый суд, предъявили к певице новые требования. Компания "Реал-Профи", проигравшая в середине августа иск к Кристине Орбакайте на 29 700 000 рублей, вновь требует суд вернуть деньги, которые компания перевела в прошлом году на счет певицы. На этот раз юристы фирмы просят суд признать вексель, по которому Орбакайте получила почти $1 млн, признать недействительным. Новый иск поступил в Тверской суд Москвы в начале прошлой недели. - Мы решили изменить основание иска и вместо "ошибочного платежа", лежащего ранее в основании иска, указать на "ничтожность сделки купли-продажи подложного векселя, так как такая сделка не соответствует закону", - указали в заявлении представители "Реал-Профи". Как уже сообщал Life News, в конце декабря прошлого года компания перевела на счет певицы 29 700 000 рублей под гарантии акционера банка "Сенатор" Олега Рафановича. Предприниматель объяснил перевод столь крупной суммы как оплату долга перед Аллой Пугачевой. Однако миллионы необходимо было перевести на счет Кристины Орбакайте. - После проведения платежа нас попросили изменить назначение платежа на "платеж по договору купли-продажи векселя" и предложили подписать договор купли-продажи и акт сдачи-приемки векселя, эмитированного банком "Сенатор", - продолжают представители истца. Однако, как оказалось позже, руководство компании фактически не получило со стороны Орбакайте никакого векселя и документов, подписанных певицей. - Ни генеральный директор, ни кто-либо из сотрудников с Орбакайте не встречался вообще никогда в жизни, кроме как по телевизору ее не видел, - продолжают истцы. Дата рассмотрения нового иска от "Реал-Профи" к Кристине Орбакайте в ближайшие дни будет назначена Тверским судом.

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