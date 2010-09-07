Джонатан Рис Майерс и Наталья Водянова сыграют влюбленных

В ближайших планах актера Джонатана Риса Майерса прописался новый проект – экранизация романа «Прекрасная дама» (Belle Du Seigneur»). Автором произведения является бельгийский писатель Альберт Коэн. По данным oKino.ua, действие фильма будет разворачиваться во время Второй мировой войны. Главный герой – дипломат, который влюбляется в замужнюю женщину. Известно, что напарницей Джонатана Риса Майерса станет супермодель Наталья Водянова. Наталья уже имеет небольшой опыт съемок в кино: в недавно вышедшей «Битве Титанов» девушка сыграла Медузу. Что касается Риса Майерса, в его карьере актера прописались таких фильмы как «Играй как Бекхэм», «Из Парижа с любовью», «Ярмарка тщеславия», «Александр», «Миссия: невыполнима 3». Кстати, режиссерское кресло проекта «Прекрасная дама» займет Гленио Бондер, для которого этот фильм станет дебютным. Съемки ленты стартуют в конце октября.