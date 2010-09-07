Кустурица снимет фильм о России

Режиссер Эмир Кустурица заявил, что собирается снимать фильм о России. Сейчас идет работа над сценарием, съемки запланированы на середину 2011 года, они пройдут в нескольких городах. Эмир Кустурица, известный всем по фильму «Черная кошка, белый кот», в ближайшее время собирается приехать в Москву, чтобы пообщаться с поклонниками и дать единственный концерт 17 октября со своей группой «The No Smoking Orchestra» в одном из клубов столицы. Как признается сам Эмир, он очень любит Россию, для него эта страна – как второй дом, он давно мечтал снять кино о России. Главную женскую роль в будущем фильме режиссер уже обещал Ингеборге Дапкунайте. На главную же мужскую роль пока претендуют Иван Ургант и Константин Хабенский. В фильме будут звучать песни самого Кустурицы, которые он уже исполняет на гастролях, передает ЕвроСМИ. Эмир Кустурица родился 24 ноября 1954 года в Сараево. Сербский кинорежиссер боснийского происхождения отмечен наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две «Золотые пальмовые ветви» фестиваля в Каннах; командор французского Ордена искусств и литературы.