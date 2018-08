Лидер группы «Stone Temple Pilots» выпустит рождественский альбом

Вокалист американской рок-группы «Stone Temple Pilots» Скотт Вейланд приступил к записи сольного альбома, который будет состоять из популярных рождественских песен, сообщает Blabbermouth.net. На создание подобного диска музыканта вдохновил успех его кавер-версии "Have Yourself a Merry Little Christmas" - песни из мюзикла "Встреть меня в Сент-Луисе" 1944 года в исполнении Джуди Гарланд. Вейланд издал свою версию композиции в декабре 2009 года. По словам фронтмена «Stone Temple Pilots», его рождественский альбом будет очень традиционным по звучанию - "струнные, контрабас, джазовые духовые, фортепиано и гитара". Треклист будущей пластинки пока окончательно не сформирован, но известно, что помимо "Have Yourself a Merry Little Christmas" туда войдет композиция "The Little Drummer Boy", которую Вейланд записал в стиле регги. Новый диск станет уже третьей сольной работой для Скотта Вейланда. Предыдущие его сольники, "12 Bar Blues" и "Happy in Galoshes", выходили в 1998 и 2008 годах. Что касается «Stone Temple Pilots», в мае воссоединившаяся группа выпустила первый за девять лет альбом, который добрался до второго места в чарте Billboard. Практика выпуска рождественских альбомов довольно популярна среди рок- и поп-музыкантов. Так, в 2009 подобный диск выпустил Боб Дилан, а в будущем рождественские альбомы планируют записать Энни Леннокс и Игги Поп.