Жан-Люк Годар отказался ехать за «Оскаром»

Французский кинорежиссер Жан-Люк Годар отказался ехать в США за почетной премией "Оскар", сообщает Reuters. Информация о том, что Американская киноакадемия присудила 79-летнему Годару премию, появилась в конце августа. Однако сразу оповестить режиссера об этом не удалось. По словам исполнительного директора Американской киноакадемии Брюса Дэвиса, с Годаром пытались связаться при помощи телефона, факса и электронной почты, а также через знакомых. В результате ответ был получен не от самого режиссера, а от его супруги Анны-Марии Мьевилль. Она заявила, что Годар, который в настоящее время находится в Швейцарии, не поедет за премией в Лос-Анджелес. В качестве причин Мьевилль указала возраст режиссера и тот факт, что почетные "Оскары" вручаются отдельно от основных наград. "Вы бы сами поехали в такую даль ради куска металла?" - добавила она. В этом году почетные "Оскары" будут вручены 13 ноября. Годар должен был получить премию вместе с историком кино Кевином Браунлоу и актером Элаем Уоллаком. Мьевилль не отрицает, что за наградой может приехать кто-либо из представителей режиссера.