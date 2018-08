The Pogues опровергли слухи о своем распаде

Гитарист фолк-панк группы The Pogues заявил, что название серии зимних концертов команды «Прощальный рождественский тур» относится только к этим выступлениям и не обозначает распада команды. Слова гитариста подтвердил и один из основателей The Pogues Спайдер Стейси, который сказал, что речь шла лишь о том, что группа в последний раз даст именно рождественские концерты. The Pogues продолжат выступать на фестивалях в Европе и Великобритании, а также давать сольные концерты. Решение больше не давать традиционных рождественских концертов связано с тем, что музыкантам это стало немного сложно. «Мы устали таскать наши поношенные промерзшие тушки по этим островам, которые затапливает каждый декабрь», - резюмировал Стейси.