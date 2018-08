Бывшая жена Джаггера продаст свой портрет в стиле ню

Американская модель и актриса Джерри Холл выставила на аукцион Sotheby's 14 работ из своей частной коллекции современного искусства, сообщает Reuters. Холл объяснила, что таким образом расстается со своим прошлым, в котором она была супругой лидера The Rolling Stones Мика Джаггера. Топ-лотом торгов станет картина Люсьена Фрейда "На восьмом месяце" (Eight Months Gone), которая представляет собой портрет обнаженной беременной Холл. Картина была создана в 1997 году после того, как художник встретил Холл на званом ужине. Вскоре она родила своего четвертого ребенка, сына Гэбриела. Спустя два года Холл и Джаггер развелись. Также с молотка уйдет работа Энди Уорхола "Знак доллара" (Dollar Sign), которую художник подарил Холл в благодарность за помощь в организации его телевизионного шоу Warhol TV. Кроме того, на торги выставлены работы Франка Ауэрбаха, Роберта Грэма, Дэмиена Херста, Дэвида Бейли и Рона Б. Китая. Торги пройдут 15 и 16 октября. Sotheby's ожидает, что в общей сложности за 14 работ будет выручено не менее 1,5 миллиона фунтов стерлингов.