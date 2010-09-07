Погиб один из основателей группы «Electric Light Orchestra»

Один из основателей британской группы Electric Light Orchestra , виолончелист Майк Эдвардс, погиб в результате несчастного случая в минувшую пятницу. Фургон музыканта столкнулся с 300-килограммовым стогом сена. Эдвардс скончался на месте. Полиция предполагает, что стог сена, приведший к катастрофе, скатился с проезжавшего неподалеку трактора. От столкновения машина музыканта врезалась в другой автомобиль, водитель которого не пострадал. У 62-летнего исполнителя не было семьи, полиция вызвала брата и бывшую подругу Эдвардса для опознания тела. Напомним, что Майк Эдвардс играл в Electric Light Orchestra с 1972 по 1975 годы, записав вместе с командой четыре альбома. После своего ухода из шоу-бизнеса он занимался преподаванием игры на виолончели.