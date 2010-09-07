Анджелина Джоли и Брэд Питт наняли детям психотерапевта

Главная беда в семье Анджелины Джоли и Брэда Питта - родителям хронически не хватает времени на воспитание и общение с детьми. Дело доходит до того, что младшие близнецы начали называть "мамой" свою няню. Однако няни не всегда строги со звездными наследниками, и в итоге дети становятся бесконтрольными. Братья и сестры начали конкурировать друг с другом, чтобы обратить на себя внимание родителей. Как рассказывают домочадцы, в доме царит постоянный хаос, крики и драки - дети бесконечно воюют друг с другом. "Брэд и Анджелина должны были срочно принять какие-то меры, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля", - считают приятели звездной пары. Обеспокоенные психологическим состоянием своих детей Джоли и Питт решили прибегнуть к помощи специалиста и наняли психотерапевта, пишет "Экспресс-газета". Психолог только начал работать со звездным семейством, и некоторый компромисс уже достигнут. Врач предписал звездным родителям проводить с каждым из детей индивидуально не менее 10 минут в день. По крайней мере, начало положено. В последнее время Джоли почти все время проводила на работе - на съемочной площадке фильма "Турист" и промоушен-турне шпионского триллера "Солт". Брэд Питт в это время присматривал за детьми. Теперь он работает над своим новым проектом, а Энджи навещает мужа с малышами на съемках. Она надеется некоторое время полностью посвятила себя детям.