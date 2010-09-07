Евгений Федоров представил новые песни

Экс-лидер группы Tequilajazzz Евгений Федоров выложил на своем сайте две новые песни. Они были созданы для очередного альбома Tequilajazzz, который так и не был записан. Композиции записали в конце августа на питерской звукозаписывающей студии «Добролет». В работе также приняли участие Вадим Сергеев (гитара), Олег Эмиров (клавиши), Марк-Оливер Лобер (ударные). Все музыканты являются участниками нового проекта Евгения Федорова под названием Optimystica Orchestra. Выход новых песен посвящен дню рождения Tequilajazzz. Напомним, что летом этого года было объявлено о прекращении существования этого рок-коллектива.