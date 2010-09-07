Солистка группы «Couple» выходит замуж?

CМИ уже давно пестрят заголовками о скором конце холостяцкой жизни солистки группы "Couple" Кати Чернявской. Сама же Катя пока хранит молчание и воздерживается от комментариев. Первый на кого падает подозрение - это бессменный фронтмен "Couple" Дмитрий Васильев. Парочку часто наблюдают вместе на светских мероприятиях, и из далека может создаться впечатление, что они испытывают друг к другу не просто товарищеские чувства, а нечто большее. К тому же Дмитрий буквально заваливает Катю подарками, в чем она сама призналась в одном из интервью. Как и следовало - при каждом общении с журналистами, так, или иначе проскальзывает вопрос о свадьбе, Катя лишь отвечает, что скоро все встанет на свои места, надо только подождать. Что бы это значило? Может быть дата свадьбы уже запланирована?