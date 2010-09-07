Поисками Геннадия Малахова занялась милиция

Руководство шоу "Малахов +" обратилось за помощью в правоохранительные органы с просьбой помочь найти пропавшего телеведущего. Московская милиция подключилась к поискам телеведущего Геннадия Малахова, без вести пропавшего в конце прошлой недели. Руководство шоу «Малахов+» подключило нужные связи в правоохранительных органах, не в силах разыскать народного целителя самостоятельно. - Мы обратились во все необходимые инстанции с просьбой о помощи, - рассказали Life News сотрудники программы, которая с понедельника отсутствует в эфире Первого канала. - Ни по одному из телефонов его найти невозможно, по домашнему адресу в Москве его тоже нет. Администрация шоу «Малахов+» не делает предположений по поводу того, где находится пропагандист здорового образа жизни, без объяснений причин не явившийся на работу. В останкинских коридорах говорят, что телеведущий может быть хоть в незапланированном отпуске, хоть на луне - Малахов всегда был человеком своенравным и непредсказуемым. По словам участников проекта, в случае, если Геннадий Петрович вернется, ему грозит штраф в размере от полутора до двух миллионов рублей. - Геннадий Малахов не явился на съемки нового пула программы, поэтому канал был вынужден заменить в эфире программу «Малахов+» на проект «Знакомство с родителями», - рассказала Лариса Крымова, директор дирекции общественных связей Первого канала. - Все возможные способы связи с ведущим были задействованы. Сотрудники программы крайне обеспокоены, однако надеются, что с Геннадием Петровичем все в порядке и вскоре он появится на работе.