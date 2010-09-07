Актриса Дарья Мороз впервые стала мамой

Как стало известно Life News, в семье звезды фильма «Апостол» и театрального режиссера Константина Богомолова родилась очаровательная девочка, которую назвали Аней. Малышка появилась на свет вчера днем в обычном московском роддоме. - Спасибо за поздравления, лучше сейчас не отвлекать Костю и Дашу, они сейчас вместе, мамочка чувствует себя прекрасно, - сообщил Life News отец Богомолова Юрий Александрович. Дарью и Константина, которые со вчерашнего дня уже не просто влюбленные, а влюбленные родители, связывают непростые романтические отношения. До того, как забеременеть, Мороз знала будущего мужа всего четыре месяца - до этого она жила гражданским браком с представителем той же профессии, режиссером Андреем Томашевским. Свою любовь Даша и Андрей скрывали долго и умело. Ради актрисы с непростой судьбой Томашевский официально развелся со своей супругой и бросил крохотную дочку. Их бурный роман продолжался три года, но через некоторое время пара рассталась и актриса ушла к 35-летнему Богомолову.