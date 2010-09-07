11 cентября, клуб ARENA, Премьера нового сезона Real Comedy. Началов 22.00

11 сентября в 22.00 состоится премьера нового сезона вечеринок Real Comedy в клубе ARENA. Генеральный продюсер проекта Андрей Молочный презентует публике финальный состав резидентов – 12 новых имен украинского comedy-движения. Именно они будут разбрасываться юмором каждую субботу на сцене клуба ARENA, а по пятницам в эфире телеканала ICTV. На первую вечеринку Real Cоmedy в этом сезоне приглашены певица Alyosha, Гайтана, группа «Бумбокс», Алина Завальская и Александр Колодий, Андре Тан, Лама, Тамерлан и Алёна Омаргалиева, Пара Нормальных, Ваня Дорн, Вася Фролова, Тина Кароль и другие. А на сцене выступят уже завоевавшие популярность Катя и Серёжа из дуэта «Любовь», Вэлл и Билли из дуэта «Чернослив», Рустем Де Ниро и Александр Викторович из дуэта «Ворнер Бразерз», Никита Аристократ из дуэта «Малый и Средний бизнес», Френк и Богдан Баян из дута «Т.В.Ю.З.», Галуст и Евгений Божественный. Закроют первую вечеринку нового сезона Real Comedy в ARENA почетные резиденты Андрей Молочный и Антон Лирник из Дуэта им. Чехова. Начиная с 11 сентября, вечеринки Real Comedy каждую субботу будут проходить в клубе ARENA с 22.00! Здесь вы увидите то, чего не покажут по телевизору! Становитесь в очередь!