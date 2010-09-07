Софи Эллис-Бекстер споет новые песни в Москве

Поп-певица Софи Эллис-Бекстер выступит в Москве в рамках спортивной акции «RUN Moscow День&Ночь». Об этом сообщили организаторы мероприятия, компания Nike. Помимо Эллис-Бекстер, гостями вечера станут американский коллектив RunRunRun и российские музыканты Cheese People. «RUN Moscow День&Ночь» пройдет 26 сентября, предварять выступление артистов будет забег на пять километров по Кремлевской и Пречистенской набережным. Во время своего выступления Софи Эллис-Бекстер представит новые песни, которые войдут в новый альбом певицы «Straight to the Heart».