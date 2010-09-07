Наташа Королева раскрыла секрет стройности

Чтобы избавится от лишних килограммов и обрести желаемую фигуру, Наташе Королевой пришлось обратиться к лондонскому специалисту, который разработал для нее индивидуальную диету. До рождения сына у певицы проблем с весом не возникало. За время беременности она набрала 15 килограммов, но избавится от них оказалось не так просто. Ни бег, ни бассейн не помогали. Спасла Королеву диета. С тех пор она забыла про макароны, картошку, хлеб, кетчуп и другие соусы (лишний аппетит возбуждают), и почти не солит еду. Мясо и рыбу ест с овощами. Пищу певица принимает часто, но по чуть-чуть. Три дня в месяц голодает. "Я и сейчас стараюсь придерживаться этой диеты, - рассказывает Наташа. - Отпуск нынче провела на Кипре, вместе с семьей. Замечательно отдохнули, а также отметили очередную годовщину нашей свадьбы в кругу друзей. Да, за время каникул я набрала пару килограммов. Но я считаю это килограммы - отдыха. Это нормально!" Наташа планирует убрать их не только с помощью питания, но и занятиями с индивидуальным фитнес-тренером, на которые ходит три раза в неделю. У Юлии Ковальчук свои секреты стройности. Она не одобрят голодания и диеты - даже если они позволяют сразу и намного похудеть. "Правильное питание - залог хорошего самочувствия и энергии. Но чтобы тело выглядело красиво, нужно поддерживать его в тонусе с помощью нагрузок, занятия спортом. У меня давно нет проблем с весом, - говорит певица "Комсомольской правде". - А если набирается лишних грамм 300, я быстро их сбрасываю, устраивая себе разгрузочный день - ем одни овощи".