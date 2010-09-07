Студия Walt Disney стала лидером летнего сезона

По итогам летнего сезона, который традиционно заканчивается в день американского Дня Труда, компания Walt Disney сумела продемонстрировать самые внушительные кассовые сборы за пределами США. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, международные заработки родины Микки Мауса составили один миллиард 90 миллионов долларов, что на 232 процента больше, чем годом ранее. Основными "локомотивами" летнего сезона стали фильмы "История игрушек 3: Большой побег" (606 миллионов долларов), "Принц Персии: Пески времени" (244,3 миллиона долларов) и "Ученик чародея" (103,2 миллиона долларов). Всего же за восемь месяцев 2010 года международные кассовые сборы проектов Walt Disney превысили 1,96 миллиарда долларов. Общие сборы шести голливудских мейджоров выросли по сравнению с прошлым годом на 30 процентов и к концу летнего сезона достигли 9,07 миллиарда долларов.