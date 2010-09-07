Marvel превратит Эмили Блант в злодейку

Компания Marvel не оставляет надежды привлечь британскую актрису Эмили Блант к работе над франшизой "Железный человек". Как известно, ранее Блант отклонила предложение сыграть Черную Вдову, вместо нее эту роль исполнила Скарлетт Йоханссон. Теперь же, как сообщает издание The Daily Mail, актрисе предложено сыграть злодейку в третьей части фильма. О каком именно персонаже идет речь, пока неизвестно, равно как не сообщается о реакции самой Блант. Стоит отметить, что, помимо всего прочего, руководство Marvel стремится "развести" по разным фильмам Гвинет Пэлтроу и Скарлетт Йоханссон, между которыми были весьма напряженные отношения на съемках "Железного человека 2". Пэлтроу полагала, что Йоханссон выделено слишком много экранного времени. Поэтому в третьей серии фильма Черной Вдовы не будет, она появится лишь в картине "Мстители", в которой отсутствует Пепер Поттс.