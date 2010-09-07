50 Cent тайно женился?

Вчера 50 Cent сообщил, что он женился . Его избранницей стала певица Сиара. Ранее в своем Твиттере рэппер написал: "Я помолвился. Я влюблен. 6 сентября я женюсь". Текст сопровождала фотография золотого кольца на безымянном пальце. Слухи о том, что 50 Cent встречается с Сиарой ходили уже некоторое время. Новости о возможной свадьбе появились после того, как во время интервью Forbes по поводу его планов стать миллиардером 50 Cent сверкнул обручальным кольцом. Более того, по сообщениям MediaTakeout, Сиара также была замечена с обручальным кольцом. Несмотря на то, что слухи об их отношениях ходили уже давно, они еще не сделали официального заявления ни о самом романе, ни о свадьбе. Также недавно 50 Cent настаивал, что его никогда не привлекали голые фанатки, которых он регулярно застает в своих гостиничных номерах. Ему напомнили о проститутках из Амстердама, на что он ответил: "Я зашел в свой гостиничный номер и застал там голых девушек. Ну и что? Это же Амстердам!" Также он добавил. "Для некоторых людей Амстердам - это развлечение. Но мне не нужен никто, кто стоит $50. У слишком многих людей есть $50".