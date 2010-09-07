Хайди Клум занялась модой

Хайди Клум занимается запуском своей первой коллекции одежды. Объеденив усилия с брендом New Balance, модель разработает линию спортивной одежды, в которую войдут разнообразные туники, леггинсы и тканые топы. Клум ориентируется на особый сегмент деловых женщин, которые, несмотря на свою занятость, хотят выглядеть "стильно, удобно и модно". "На собственном примере я прекрасно представляю, что означает быть в состоянии постоянной спешки: четверо детей, которых нужно привезти и забрать из школы, спортивные секции и кружки, игры в парке ... этот список можно продолжать бесконечно, - поделилась Клум с WWD.- Забавно, что моя любовь к платьям и экстравагантным нарядам обернулась тем, что в моем шкафу можно найти одежду, стильную и одновременно удобную, которая подходит для самых разнообразных мероприятий. Именно это и послужило основной целью моей линии для New Balance. "