Жерар Депардье угодил в инвалидное кресло

Знаменитый актер Жерар Депардье оказался прикован к инвалидному креслу. Папарацци встретили актера в аэропорту 6 сентября и были ошарашены. Он прилетел в Монреаль из Франции на кинофестиваль Montreal World Film Festival. Однако из самолета без посторонней помощи ему выйти не удалось. Обычно пышущего здоровьем актера на этот раз выкатили в инвалидном кресле. Коляску толкала перед собой одна из сотрудниц аэропорта. Катить упитанную звезду, весящую больше ста килограммов, женщине стоило немалых усилий. Актер выглядел бледным и осунувшимся, однако, когда дама подкатила его к машине, он все-таки собрался с силами, встал на ноги и сам пересел в авто. Как удалось выяснить, несмотря на свою страсть к выпивке, вкусной еде и всем сопутствующим опасностям для здоровья Жерар не болен ничем серьезным. По слухам, в минувшие выходные Депардье повредил ногу, упав с велосипеда, пишет "Экспресс-газета". Этот инцидент и усадил звезду в инвалидное кресло. Однако скорее всего он еще не оправился от травмы, полученной во время аварии. Напомним, что в июле этого года французский актер попал в ДТП на мотоцикле. Из-за этого Депардье отменил свой визит в Одессу, должен был открывать международный фестиваль. Актеру исполнилось 60 лет некоторое время назад, но тем не менее он продолжает быстро ездить на мотоцикле. Приехав на открытие кинофестиваля в Монреаль, Жерар предпочел не показываться своим поклонникам в беспомощном виде и вышел из лимузина сам, правда, опираясь на палочку.