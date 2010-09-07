Иван Дорн исполнил новую песню в программе «Сделай мне смешно»

– «Крокодил» – одна из моих любимых игр, – признался еще до начала съемок экс-участник группы «Пара Нормальных», телеведущий Иван Дорн. И действительно, его умение объясняться без слов было видно невооруженным глазом. – Это потому что мне слова попались несложные, – скромничает Дорн. – Вот если бы мне сказали показать НИИ цитологии и генетики, я бы едва ли смог. Задания Во время программы участники шоу Маша Ефросинина, Сергей Притула, Александр Педан и Андрей Доманский устроили для Ивана настоящее испытание: ему пришлось повторять за четверкой новоканальцев скороговорки. - Давай начнем с простого. Два щенка щека к щеке щиплют щетку в уголке, – первым обратился к гостю Андрей Доманский. Практически со всеми заданиями Иван Дорн справился на отлично. Тем не менее, пообещал в будущем еще поупражняться в дикции. Песня В финале программы специально для зрителей шоу «Сделай мне смешно» Дорн впервые исполнил акустическую версию своей новой песни, которую написал около месяца назад. – Эту песню слышали только мама и брат, – признался Иван перед исполнением. - Она была написана во дворе моего родного города, на лавочке вместе с друзьями. Это песня о расставании. Дорну помогали все участники шоу. Сергей Притула и ведущий программы Сергей Кузин взялись подыграть на гитарах. Андрею Доманскому доверили тан-тамы, так что он задавал ритм песни. Александр Педан сначала попытался «поиграть» на бокале, постукивая по нему в такт. Но не рассчитал силы, разбил его, после чего остановил свой выбор на праздничной «дуделке». А Маша Ефросинина сыграла роль лирической героини песни. Смотрите шоу «Сделай мне смешно» на «Новом канале» каждую среду в 22.15