Гай Ричи сделал фильм для мужчин

Британский режиссер выпустил проморолик из серии фильмов для бренда Dior Homme. В главной роли сыграл Джуд Лоу, с которым Гай Ричи оккупировал парижские улицы весной этого года. Всего в серии будет три фильма. Они сняты в зловещей манере, создающей впечатление винтажного детектива с убийством. Стильный Лоу разгуливает в изысканных костюмах Dior, ездит на ретромобилях и целует роковую женщину, окутывая ее мистическим запахом парфюма от модного бренда. Полнометражная версия фильма для Dior Homme выйдет 8 сентября.