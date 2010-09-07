Сталлоне готовит режиссерскую версию «Неудержимых» и документалку о съемках картины

С тех пор, как папа Сильвестр завел твиттер, новости от него поступают с завидной регулярностью. Отпуская шутки в адрес Ван Дамма и размышляя о жизни и любимой работе, актер не забывает также делиться с читателями планами на ближайшее будущее. Во-первых, Слай многих приятно удивил, пообещав в ближайшие полгода выпустить удлиненную режиссерскую версию "Неудержимых" (типичная фанатская реакция: "Как? У этого месилова будет еще и нецензурная версия?! Вау!"). Во-вторых, тягостное ожидание поможет скрасить бомбовая документалка под названием "Инферно: как создавались "Неудержимые", которая будет приложена бонусом к обычному DVD-изданию. "Это будет настоящий хардкор", — заверяет Слай. В фильм войдет помимо прочего тот самый неудавшийся дубль, на съемках которого Сталлоне в драке со Стивом Остином сломал себе шею и отправился прямиком к хирургу на стол. Также Сталлоне записал пространный DVD-комментарий, которым, кажется, тоже очень доволен: "Получилось круто, вам понравится!" Сейчас Сильвестр занят тем, что убалтывает Брюса Уиллиса на роль главного злодея в сиквеле "Неудержимых", и заодно придумывает, в какое бы опасное место забросить своих героев на этот раз.