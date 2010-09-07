Валерия рассказала о жизни с Пригожиным

Популярная российская певица Валерия уже седьмой год живет с продюсером Валерием Пригожиным и не скрывает, что в ее семье тоже бывают размолвки. «Пошел седьмой год нашей совместной жизни. Все говорят, год такой непростой. Ну, бывает, ссоримся. Но наши ссоры хоть и громкие, но безобидные. Мы очень быстро миримся, высказались в воздух и все. Я даже не помню, чтобы мы когда-либо замыкались, долго не разговаривали. Я вообще не люблю состояние войны», - призналась 42-летняя Валерия в интервью журналу «Наша психология». Певица не идеализирует своего супруга и отлично знает все его недостатки. «Но у него есть совершенно идеальное качество: он полюбил меня со всем моим миром. Он принял все: моих родственников, дальних, близких, моих подруг, одноклассников, все и всех, к чему я отношусь с какой-то привязанностью, теплом. Вот это очень ценно. И такое же бережное отношение к моим детям. Иосиф не разделяет детей на «твоих - моих». Как прекрасно, когда рядом есть друг, который тебя понимает», - поделилась Валерия. Звезда никогда не страдала от депрессии, поскольку считает ее болезнью лени. «Мне не было времени на саму себя, на жалость к себе. И потом у меня трое детей, и они являются самым мощным стимулом, который помогал идти вперед, не обращать внимания на трудности в жизни и верить в то, что все плохое когда-то закончится. Они меня держали на плаву», - вспоминает Валерия.