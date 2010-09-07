Организаторы «Мисс Украина - 2010» подают в суд на Памелу Андерсон?

Организаторы конкурса «Мисс Украина - 2010» подают в суд на Памелу Андерсон. Украинская сторона обвиняет американскую секс-диву в нарушении условий контракта и требует астрономическую компенсацию в размере 300 000 долларов. Пожалуй, только самым неопытным фанам кажется, что заморские артисты прилетают в гости за рубеж только ради эстетического удовольствия и радости общения с поклонниками. Для заморских гостей подобные визиты - та же работа, которая, кроме того что хорошо оплачивается, подразумевает ряд четких установленных условий и обязательств, заранее прописанных в договорах. Для гостей, которые пожаловали в Киев на финал конкурса «Мисс Украина - 2010», одним из таких условий являлось обязательное присутствие на закрытой вечеринке после официального мероприятия и интервью федеральному каналу. Коллеги Андерсон Орнелла Мути и Элизабет Хёрли свои обязательства безукоризненно выполняли, каких бы усилий им, уставшим, это не стоило, а вот Пэм некоторые пункты контракта решила проигнорировать. - Сейчас юристы компании Александра Онищенко заняты составлением иска относительно госпожи Андерсон и ее менеджмента, - рассказал Life Showbiz член организационного комитета «Мисс Украина - 2010» Ирина Яловая. - Некоторое время уйдет на подготовку документов и уточнение нюансов, например, где будет рассматриваться это дело. Как стало известно Life Showbiz, президент Федерации конного спорта Украины Александр Онищенко намерен взыскать с заносчивой заморской красотки 300 000 долларов, то есть потребовать вернуть заплаченный ей гонорар за нарушение условий договора.