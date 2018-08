«Scorpiоns» и Гари Мур едут в Украину

В октябре в Киеве выступит легендарный гитарист Gary Moore и джазовая пианистка Keiko Matsui, в ноябре украинцев ожидает прощальное турне "Scorpiоns". 7 октября в Национальном дворце "Украина" выступит легендарный гитарист-виртуоз Gary Moore. Музыкант мирового уровня, более тридцати лет назад открывший гитарную музыку "белого блюза" широкому кругу слушателей, исполнит свои лучшие произведения. Начало концерта в 19:00, стоимость билетов от 300 до 1800 грн. 24 октября Keiko Matsui исполнит в Киеве свои лучшие композиции в сопровождении симфонического оркестра. Мировую публику Кейко покорила виртуозностью исполнения и легкими, изысканными джазово-ориентальными мотивами. Необычные мелодии и спокойные, красивые аранжировки с использованием большого количества инструментов завораживают своим звучанием и являются основными составляющими ее музыки. Начало концерта в 19:00 в НД "Украина", стоимость билетов от 90 до 750 грн. 2 ноября в рамках прощального мирового турне "Get your Sting and Blackout" Киев посетит легенда хард-рока - группа "Scorpiоns". Рокеры приедут в составе: Клаус Майне - вокал, Маттиас Ябс - гитара, Рудольф Шенкер - гитара, Джеймс Коттак - ударные, Павел Мончивода - бас-гитара. Поклонников ожидают как мировые хиты "Still Loving You", "Rock You Like a Hurricane", "When Love Kills Love", "Send Me an Angel", "Wind of Change", так и новые композиции из альбома "Sting in the Tail". Концерт состоится на территории Международного выставочного центра. Стоимость билетов от 290 грн. в фан-зоне до 4990 грн. на VIP-трибуне. После столицы музыканты отправятся в Одессу, где выступят 4 ноября во Дворце спорта.