Музыканты группы «Кино» впервые за 20 лет воссоединилась

Музыканты группы Кино впервые за 20 лет воссоединились ради записи саундтрека к фильму «Игла. Remix», обновленной версии культовой ленты Рашида Нугманова с Виктором Цоем в главной роли Гитарист Юрий Каспарян, басист Игорь Тихомиров и барабанщик Георгий Гурьянов записали для картины новые версии таких хитов Кино, как «Звезда по имени Солнце», «Бошетунмай» и «Группа крови». Главной темой ленты стала новая аранжировка песни «Дальше действовать будем мы», строчка из которой – «Мы пришли сказать вам о том, что дальше..». - стала слоганом к фильму. Выход фильма «Игла. Remix» запланирован на 16 сентября. 10 сентября в обычном и подарочном изданиях в продажу поступит саундтрек к нему, пишет Лента.ру. Музыкальным продюсером саундтрека выступил Игорь Вдовин, известный по сотрудничеству с Земфирой, Аукцыоном, Колибри, Ренатой Литвиной и Алексеем Германом младшим, а также как первый вокалист группы Ленинград. Звукорежиссером фильма стал Игорь Тихомиров. Он не только оцифровал оригинальный саундтрек «Иглы», но и очистил от искажений старые мультитреки (отдельно партии гитар, барабанов, голоса), тем самым дав возможность музыкантам записать на них новые партии. В записи саундтрека участвовали также Олег Гитаркин и группа Messer Chups, а также Вячеслав Бутусов с «Ю-Питером», написавший песню «Дети минут» на стихи Цоя. Треклист саундтрека фильма «Игла. Remix»: 1. Кино, И. Вдовин - Звезда по имени Солнце 2. Кино, И. Вдовин, А. Федичев - Дальше действовать будем мы 3. Messer Chups - Шапито буги 4. Ю. Каспарян, И. Вдовин - Дорога 5. Messer Chups - Шагающий мертвец 6. И. Вдовин - Старый винил 7. И. Вдовин, Ю. Каспарян - Ты изменилась 8. Messer Chups - Ретрокаин 9. И. Вдовин - Сегодня получше 10. И. Вдовин - Парламент 11. Messer Chups - Твист неформалов 12. В. Цой, Ю. Каспарян - Море 13. Кино - Побег 14. Кино, И. Вдовин, И. Васильев, А. Федичев - Бошетунмай 15. И. Вдовин - Ломки 16. Кино, И. Вдовин - Киномеханика 17. И. Вдовин - Эстонский блюз 18. Кино - Звуки Му 19. Кино - Спартак 20. Ю-Питер - Дети минут 21. И. Вдовин - Неаполитанская 22. Кино, И. Вдовин - Группа крови 23. Messer Chups - Zubi Zubi Zindella В подарочном издании будет доступен DVD-диск с фотоматериалами, видеонарезками из обеих картин и клипами Кино («Дальше действовать будем мы») и Ю-Питера («Дети минут»).