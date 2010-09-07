DJ Layla вышла замуж

DJ Layla, известная в России по хитам Single Lady и City Of Sleeping Hearts", вышла замуж вечером 4 сентября. Ее избранником стал 26-летний молодой человек, по имени Павел. Молодые признались, что это была "любовь с первого взгляда". Церемония бракосочетания состоялась в одном из самых роскошных мест в Кишиневе. На свадьбу было приглашено более 170 гостей. В зале находились самые близкие друзья и родственники молодоженов. Среди гостей можно было увидеть композитора и музыкального продюсера DJ Layla, RADU SIRBU, в сопровождении своей семьи и великолепную брюнетку Dee-Dee, вокалистку проекта. Вечер был невероятно богатым на сюрпризы для молодоженов, одним из которых стал концерт известного в Румынии исполнителя, Catalin Josan. Невеста была в безумно красивом платье из свадебной американской коллекции Casablanca Bridal с кристаллами Swarovski. Жених же был одет скромно, но стильно. Гвоздем программы стало совместное живое выступление невесты и Dee-Dee, а их последний хит "City Of Sleeping Hearts" девушки пели хором со всем залом. "Этот день я очень ждала,- рассказывает DJ Layla,- и осталась им очень довольна. Все прошло, как в сказке... Нет, даже лучше!" Артистка не планирует заканчивать на этом свою карьеру: осенью выйдет ее новый хит "Drive", записанный совместно с Dee-Dee и RADU SIRBU. Сама же Layla обещает, что всю душу по-прежнему будет вкладывать в новые треки, но сердце девушки отныне принадлежит одному и единственному.