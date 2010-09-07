Прокуратура наградила медалью Мирей Матье

Известная французская певица Мирей Матье во вторник приняла участие в торжественном собрании, приуроченном Следственным комитетом при прокуратуре России к трехлетию со дня его образования. Глава СКП Александр Бастрыкин вручил Матье ведомственную медаль "За доблесть и отвагу", отметив, что сотрудники Следственного комитета "покорены ее талантом и смелостью". В свою очередь французская певица поздравила сотрудников с третьей годовщиной образования ведомства и отметила, что очень любит Россию, после чего исполнила несколько куплетов из песни "Подмосковные вечера", передает РИА Новости.