Армани стал владельцем греческого острова

Легендарный итальянский дизайнер Джорджио Армани приобрел один из красивейших греческих остров - Скорпиос, расположенный в Ионическом море, сообщает локальное агентство ANSA со ссылкой на греческие СМИ. По сведениям издания, остров, принадлежавший ранее внучке греческого магната Аристотеля Онассиса - Афине Онассис Руссель - был продан за сумму, которая, по оценкам разных СМИ, может достигать 150 млн евро. Наследница магната отказалась от острова, где ее дед венчался с Джеки Кеннеди, из-за непомерных ежегодных расходов на его содержание. В настоящий момент остров пустует, так как местные жители были выселены оттуда еще 50 лет назад. Ежегодно на содержание острова уходит около 1,5 млн евро. Среди претендентов на покупку острова значились основатель Microsoft Билл Гейтс, российский олигарх Роман Абрамович и певица Мадонна, но Армани предложил самую выгодную цену.