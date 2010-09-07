Алексей Панин срывает съемки телепроекта на канале «1+1». Талантливый актер устроил пивную вечеринку на съемках украинской версии программы «Две звезды». Втайне от руководства скандальный артист пронес напитки с собой на площадку и угощал ими всех желающих. Пагубные привычки «москалей», приехавших в Киев на съемки шоу «Зiрка+Зiрка», хорошо известны их поклонникам. Поэтому никто не удивился, когда Алексей Панин, участвующий в шоу, с самого утра заговорил о возможности распития шампанского в съемочных павильонах. – У нашей сотрудницы был день рождения, и Алексей предложил поздравить ее игристым, – рассказала «Z» гример Олеся Костомарова. – Однако руководство объяснило ему, что, возможно, это будет лишь по окончании съемок. Поняв, что остаток дня придется коротать в столовой рядом с гримерками, Алексей начал спасать ситуацию. Из багажника его автомобиля появились вяленая рыба и три бутылки светлого пива. – Администраторам стоило очень большого труда уговорить Лешу не допивать все, – рассказала «Z» гример проекта. – Взамен они пообещали ему бутылку коньяка, но по окончании съемок.