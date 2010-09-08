Невестку знаменитого актера Ливанова отправляют на экспертизу

Сноха знаменитого актера Василия Ливанова Екатерина на днях подала в Мосгорсуд жалобу на решение Савеловского суда о прохождении исследования в института имени Сербского. Супруга сына легендарного Шерлока Холмса категорически отказывается от проведения комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, к которой Савеловский суд обязал ее еще в июле. Такое решение суд принял в рамках дележки прав на 9-летнюю внучку легендарного актера. Весной 2010 года Василий Ливанов и его супруга Елена подали иск с требованием лишить Екатерину родительских прав на внучку Еву. Екатерина подала жалобу в Мосгорсуд с требованием отменить экспертизу. По словам представителей суда, 12 августа рассмотрение материалов гражданского разбирательства между Ливановыми-старшими и снохой временно приостановлено. - Определением суд обязал Екатерину Ливанову пройти в срок до 10 августа обследование у нарколога и психиатра в институте имени Сербского, - прокомментировали «Твоему ДНЮ» в суде. - Однако до настоящего времени Ливанова экспертизу не прошла.