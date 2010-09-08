В США арестована внебрачная дочь Майкла Джексона

Суд Лос-Анджелеса принял решение поместить под стражу Мосьен Пети Джексон, заявляющую, что она является незаконнорожденной дочерью короля поп-музыки Майкла Джексона. Ранее предполагалось, что суд позволит претендующей на наследство звезды женщине пройти тест ДНК, чтобы подтвердить отцовство знаменитости. Согласно рассказам Мосьен, в 1975 году 17-летний Майкл Джексон вступил связь с сестрой Дайаны Росс Барбарой, после чего та забеременела. Мать будущего певца Кэтрин Джексон якобы похитила Мосьен и отправила ее в Бельгию, когда девочке было 9 лет. «Дочь» поп-звезды утверждает, что все ее похитители были впоследствии убиты, чтобы замести следы, а вся операция была предпринята, чтобы избежать ущерба для репутации певца.