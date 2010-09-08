Малахов скрывается от людей

На днях внезапно исчез популярный телеведущий Геннадий Малахов. Народный целитель не пришел на съемки нового цикла программ и перестал отвечать на телефонные звонки. На Первом канале забили тревогу. К поискам подключились сотрудники милиции. "Я вчера его видела собственными глазами, - утверждает соседка Малахова, которая проживает напротив в его родном городе Каменск-Шахтинский. - Он приезжал на своем белом джипе. Побыл в доме, а потом уехал в неизвестном направлении". "Может быть, отдыхать поехал, а может быть, обиделся, махнул на все это телевидение рукой. Так и не смог найти с ними общего языка. Ведь не может он просто так пропасть: отличный спортсмен, известная личность. Наверняка просто отключил телефоны - вот и все", - говорит хорошая знакомая Малахова "Комсомольской правде". Сестра народного целителя поначалу тоже отключала телефон, не желая давать комментарии. Но потом с ней все таки удалось связаться. "Ничего я вам не расскажу, - раздраженно ответила Ирина. - Если хотите его искать - ищите! Если найдете". Телепрограмма с участием Геннадия Петровича не выходит в эфир Первого канала уже третий день. Предположений относительно местонахождения в администрации шоу не делают, однако подчеркивают, что в любом случае Малахову грозит штраф в размере от 1,5 до 2 миллионов рублей, сообщает "Росбалт". Отметим, что в новом телесезоне канал представил обновленное оздоровительное шоу. Теперь вместо актрисы Елены Прокловой соведущими Геннадия Малахова стали доктор медицинских наук Василий Генералов и врач семейной практики Наталья Морозова.