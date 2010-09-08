Джорджио Армани опроверг слухи о покупке острова

Всемирно известный кутюрье Джорджио Армани опроверг информацию о том, что он приобрел остров Скорпиос, расположенный в Ионическом море. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA, которое ранее и объявило о новом приобретении дизайнера. Остров принадлежит Афине Онассис Руссель - внучке и единственной наследнице миллиардера Аристотеля Онассиса, который умер в 1975 году. Наследница магната решилась продать остров, где ее дед венчался с бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди, из-за непомерных ежегодных расходов на его содержание. Кроме виллы, на острове площадью 12 квадратных километров есть небольшое кладбище, где похоронен сам миллиардер, его сын Александрос и дочь Кристина. В настоящий момент остров пустует, так как местные жители были выселены оттуда еще 50 лет назад. Ежегодно на содержание острова уходит около 1,5 млн евро. Остров был выставлен на продажу шесть лет назад. Среди претендентов на покупку острова значились основатель Microsoft Билл Гейтс, российский олигарх Роман Абрамович и певица Мадонна.