Россия возглавила международный прокат четвертого «Шрека»

8 сентября 2010, 10:27

Россия возглавила международный прокат "Шрека навсегда", сообщается в пресс-релизе компании "Централ Партнершип". Это первый случай, когда отечественный прокат приносит столь значительную прибыль для крупного проекта голливудской студии. По данным компании, показ мультфильма на территории России принес 50,5 миллиона долларов из заработанных на настоящий момент 480,7 миллиона (что составляет примерно 11 процентов от общей прибыли картины) . Этот показатель выше, чем у любой другой страны в мире за исключением США. По данным BoxOfficeMojo, сразу за Россией следует Великобритания с результатом в 48,5 миллиона долларов, а замыкает тройку Франция с 46 миллионами. В США, напомним, картина собрала 238 миллионов долларов. Новый "Шрек" рассказывает о кризисе среднего возраста у зеленого великана. Заключив договор с Румпельштильцхеном, главный герой попадает в альтернативную реальность, собственные друзья его не узнают. Бюджет мультфильма составляет 165 миллионов долларов. Примечательно, что "Шрек навсегда" не входит в тройку самых кассовых мультфильмов за всю историю кинематографа. Возглавляет этот список третья "История игрушек", на втором месте располагается второй "Шрек", а на третьем - "Ледниковый период: Эра динозавров".

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