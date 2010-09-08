Призер «Кинотавра» признан лучшим дебютом на фестивале в Монреале

Фильм российского режиссера Андрея Стемпковского "Обратное движение" получил на международном кинофестивале в Монреале приз за лучший дебют. Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля. Главный приз получил фильм "Кислород" молодого бельгийского режиссера Ханса ван Нуффеля. Специального приза жюри удостоилась картина "От талии вниз" итальянца Джанфранческо Лаццотти, а приз за лучшую режиссуру разделили норвежка Мария Содал (картина "Лимб") и француз Паскаль Эльбе ("Голова турка"). Сюжет картины "Обратное движение" строится вокруг матери солдата, которая узнает о гибели сына в горячей точке. Оставшись одна, она берет к себе в дом жить мальчика-гастарбайтера. В это время возвращается сын, который, как оказалось, остался в живых. Эта картина удостоилась на "Кинотавре 2010" приза за лучший сценарий, автором которого является сам Стемпковский. Монреальский кинофестиваль был основан в 1977 году. Он преимущественно фокусируется на экспериментальных картинах и является единственным фестивалем в Северной Америке, аккредитованным Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (International Federation of Film Producers Associations), которая осуществляет надзорные функции на крупнейших кинофестивалях, включая Венецианский, Каннский и ММКФ. В этом году фестиваль в Монреале проходит с 26 августа по 8 сентября.