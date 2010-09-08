Известная телеведущая похудела на 15 кг с помощью скакалки и бокса

Известная английская телеведущая Клэр Насир за 5 недель скинула 15 килограммов. 40-летняя сексуальная предсказательница погоды недавно стала мамой. И от ее некогда соблазнительных форм не осталось следа. Однако накопившийся за время беременности лишний вес ей удалось сбросить довольно быстро. Совсем не стесняясь обвисшей кожи и неприглядной фигуры, она появилась в конце июля в одном из Лондонских парков в зеленом бикини. Клэр сопровождал ее муж Крис, тоже, кстати, телеведущий. Он выступал в качестве личного тренера молодой мамы. С их маленькой дочкой, что родилась в ноябре прошлого года, осталась сидеть няня. Клэр бегала, прыгала со скакалкой и боксировала с мужем. Результаты не заставили себя долго ждать. Через 5 недель итог Клер появилась на телеэкране, похудевшая на 15 килограммов. Перемены поразили всех зрителей и коллег. Чудесный преображения не редкость и на нашем экране. Телеведущая Ксения Бородина сильно изменилась с того момента, как пришла в роли ведущей на телепроект "Дом-2" больше шести лет назад. За это время она не только сменила стиль и прическу, встретила любимого человека и родила дочку, но и сильно похудела. После рождения Маруси проблемой номер один для нее было сбросить лишний вес, потому что за беременность она набрала много килограммов. Домашние хлопоты, диета, занятия в спортзале не менее трех раз в неделю сделали свое дело. Сегодня Ксюша весит даже меньше, чем до беременности.