Боярский отверг Ксюшу Собчак

Первая любовь – всегда незабываемое чувство. Звезды вспомнили и рассказали о своих первых романах и поцелуях. Опыт телеведущей Ксении Собчак оказался не очень удачным. В начале 90-х она была среди поклонниц сына Д'Артаьяна – Михаила Боярского. Однако парень и не догадывался о чувствах дочки первого мэра Петербурга. "Иногда Сережа робко клал мне руку на коленку, мне это очень нравилось", - вспоминает Собчак. Спустя много лет она признается, что с Сергеем у нее был первый поцелуй. После этого она ждала признания в любви от парня, но мечтам не суждено было сбыться. "А он на следующий день стал рассказывать, как обнимал в лифте какую-то девчонку и ему понравилось! Я так ревновала, но виду не показывала", - смеется Ксения. Николай Басков с первой любовью Натальей Громушкиной познакомился в Музыкальном театре юного актера. Красотой в юные годы певец не отличался, "брал" понравившуюся девушку простыми способами: стихи, цветы, подарки, звонки, провожание домой. "Наконец у нас случился первый поцелуй на лавке. Меня трясло всего, пока ехал до дома", - вспоминает Басков. Спустя несколько лет Громушкина вышла замуж за Александра Домогарова. Дима Билан первую любовь встретил в 11 лет в музыкальной школе. Телеведущая и актриса Елена Проклова первый раз испытала это чувство тоже в 11 лет. "Это случилось на съемках "Звонят, откройте дверь". У меня была роль девочки, влюбленной в пионервожатого, его играл Сергей Никоненко. А я полюбила по-настоящему, - цитирует ее слова "Антенна". – Он обо мне заботился как о маленькой, а я смущалась как женщина".