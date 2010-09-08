Последний концерт «Ленинграда» издадут на CD

Студия "Союз" готовит к изданию последний концерт группы "Ленинград", распавшейся в 2008 году. Диск вместе с бонусным DVD, озаглавленный просто "Последний концерт Ленинграда", поступит в продажу 16 сентября. На альбоме полностью запечатлено выступление группы Сергея Шнурова во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге, датируемое 18 апреля 2008 года. Напомним, в октябре того же года Шнуров создал новый музыкальный проект под названием "Рубль", а уже в декабре было объявлено о роспуске "Ленинграда". Треклист альбома "Последний концерт Ленинграда": CD Hello, Moscow МДМ ИТД Паганини Когда нет денег Группа крови Пид...сы Дача Свобода WWW Расп...яй День рождения Терминатор Мамба Менеджер ПП Мне бы в небо Комон эврибади Прогноз погоды 007 Все это рэйв Без тебя пи...ц Новый год DVD Зина Пару баб Вот такая х...ня (СССР) Кислотный DJ На даче