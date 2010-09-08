Карл Лагерфельд создаст одежду для Hogan

Карлу Лагерфельду (Karl Lagerfeld) так понравилось шить обувь для итальянского лейбла Hogan, что он решил пойти дальше в сотрудничестве с популярной европейской маркой и предложить ей полноценную коллекцию одежды и аксессуаров. В Hogan тотчас согласились, и уже 2 октября капсульная коллекция маэстро будет представлена в Париже в рамках традиционной Недели прет-а-порте. В коллекции будет представлена женская одежда сезона весна–лето 2011, а также узнаваемые аксессуары марки с фирменным парижским акцентом Лагерфельда. Кутюрье уже успел самостоятельно снять мини-фильм, который будет предварять показ капсульной коллекции. Осенняя обувь, созданная креативным директором Chanel пару месяцев назад, поступит в фирменные бутики Hogan в ноябре.