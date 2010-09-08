Кристина Агилера пишет мужу любовные записки

Кристина Агилера занята спасением своей семьи. Певица пишет мужу Джордану Брэтмену любовные записки с помощью помады. Таким образом она надеется сохранить в их отношениях элемент игры и не превратить их в рутину, сообщает FashionTime.ru. Кристина оставляет сообщения Джордану по всему дому: «На зеркале в ванной я пишу пару нежных слов, которые он прочитает, когда проснется. Я пишу «Я люблю тебя» тут и там». Напомним, что Агилера и музыкальный маркетолог Брэтмен поженились в Иордании в 2005 году. У них есть двухлетний сын Макс Лирон.