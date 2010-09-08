Американская рок-группа назвала свой альбом в честь героя сериала «Lost»

Американские рокеры Weezer назвали свой восьмой студийный альбом «Hurley». Такое название диск получил в честь одного из главных героев сериала «Lost» Хьюго «Херли» Рейеса. Обложку диска украшает фотография актера, сыгравшего эту роль, Хорхе Гарсиа. Пластинка должна появиться в продаже 14 сентября. Но еще до релиза кто-то «слил» новую работу Weezer в Сеть, после чего музыканты выложили весь новый материал на своем официальном сайте. Пластинка будет любопытна поклонникам группы Coldplay, так как в EP-вариант альбома вошла кавер-версия их знаменитого хита «Viva La Vida». О том, как на подобный рекламный ход смотрят создатели нашумевшего сериала и сам актер, пока ничего не сообщается.