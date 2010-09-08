Джоли-Питты купили дом в Италии за $40 млн

Шикарное итальянское поместье с конюшней и винодельней теперь станет летней резиденцией звездной пары. Брэду Питту и Анжелине Джоли уже принадлежит особняк во французском стиле в Новом Орлеане, оцениваемый в 3,5 млн долларов, однако, теперь пара решила обзавестись и европейским домом, приобретя поместье "Вилла Констанца" на севере Италии, сообщает Life. Внушительный особняк насчитывает 15 спален, 7 ванных комнат, кинотеатр, два бассейна и несколько джакузи. В таком доме с легкостью разместится даже многодетное семейство Джоли-Питт. На прилегающей к особняку территории находятся собственный виноградник и конюшня. Анжелина Джоли полюбила это поместье еще в прошлом году, когда актриса была на съемках в Италии. В европейский дом пара планирует приезжать исключительно на отдых, большую часть своего времени проводя в США.