У Жанны Фриске появился малыш

Жанна Фриске, предпочитающая хранить молчание о своей личной жизни (об интимных секретах певицы читайте здесь), тем не менее охотно демонстрирует того, кто делит с ней одну жилплощадь. Несколько месяцев назад в доме Жанны поселился симпатичный малыш – щенок палевого лабрадора по кличке Улиус. Собаку артистка получила в подарок, и с энтузиазмом принялась его воспитывать. За это время крошка вымахал в здоровенного пса, однако пока так и не повзрослел. Поэтому, опасаясь его шалостей, Жанна старается по возможности не оставлять нового друга одного дома и повсюду водит его за собой. Вот и на запись новой программы телеведущего и стилиста Влада Лисовца Фриске приехала вместе со своим питомцем. - Прекрасный пес, - одобрил Влад на своей страничке в «Твиттере» воспитанность подопечного Жанны. Да и как Улису не быть воспитанным – ведь он все-таки песик голубых кровей: лабрадор Фриске считается троюродным братом Кони, питомицы Владимира Путина. Впрочем, сама певица признается, что любит своего пса вовсе не из-за «высокой» родни: - Этот факт, конечно, не лишен приятности. Но не он определили мой выбор. Я ведь последние несколько лет мечтала завести собаку именно этой породы, - уверяет Жанна.